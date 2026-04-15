Venezia, Nike si costituisce parte civile nel processo alle borseggiatrici: maxi-furti all’outlet di Noventa nel mirino

VENEZIA – Nel processo che vede 23 imputati accusati di una serie di borseggi e furti nel Veneziano, si registra una svolta inattesa: tra le parti civili compare anche Nike Retail BV, società che gestisce i punti vendita monomarca del colosso dell’abbigliamento sportivo.

L’udienza si è aperta con il consueto lavoro di ricostruzione delle posizioni degli imputati, tra alias, notifiche difficili e presenze altalenanti in aula. Ma a sorprendere è stata la decisione della multinazionale americana di chiedere il risarcimento per alcuni episodi di furto avvenuti nel punto vendita Nike all’interno dell’outlet di Noventa di Piave.

Secondo quanto ricostruito nel fascicolo, tra aprile e maggio 2024 sarebbero stati sottratti capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa duemila euro: felpe, pantaloni, pantaloncini, polo, scarpe, zaini e altri articoli esposti sia all’interno che all’esterno del negozio. La merce sarebbe stata nascosta e portata via nel corso di più azioni, inserite in un più ampio quadro di episodi contestati alla presunta banda.

La società, rappresentata in aula, ha annunciato l’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento che verrà formalizzata nelle prossime udienze, già fissate per il 19 maggio. Nessun altro soggetto tra le numerose vittime indicate nei capi d’imputazione ha invece scelto finora di costituirsi parte civile.

Il procedimento coinvolge complessivamente 23 persone, accusate a vario titolo di furti e borseggi ai danni di turisti e cittadini, in episodi avvenuti tra Venezia e il territorio della provincia. Nel corso delle indagini, alcuni degli imputati sono stati arrestati o individuati all’estero grazie a mandati di cattura europei, mentre altri risultano ancora irreperibili o hanno cambiato più volte residenza.

Tra i casi più rilevanti figura quello di una giovane arrestata in Spagna e quello di una presunta organizzatrice del gruppo, già nota alle cronache giudiziarie per numerosi fascicoli aperti a suo carico. Le indagini hanno inoltre evidenziato la presenza di minorenni e soggetti non imputabili coinvolti nelle attività contestate.

Il processo, che si preannuncia lungo e complesso, proseguirà nelle prossime settimane con la definizione delle richieste delle parti e l’avvio delle eventuali procedure di rito abbreviato o patteggiamento da parte delle difese.