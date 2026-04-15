Scoperta maxi truffa transfrontaliera nel settore della logistica: targhe e documenti falsi per trasporti eccezionali

BOLZANO – Una vasta operazione della Polizia Stradale, denominata “Logistic Games”, ha portato alla luce un presunto sistema di frodi nel settore della logistica e dei trasporti eccezionali, con ramificazioni in diversi Paesi europei e possibili ricadute sulla sicurezza della circolazione stradale.

L’indagine, condotta dal Compartimento della Polizia Stradale di Trentino-Alto Adige e Belluno con il supporto dei reparti di Lazio, Lombardia e Veneto, ha previsto numerose perquisizioni eseguite su tutto il territorio nazionale e anche all’estero, in particolare in Austria e Germania.

Al centro dell’inchiesta figura una società di diritto austriaco riconducibile a un imprenditore altoatesino, attiva attraverso una rete di filiali in diversi Paesi europei e controllate operative anche in Italia. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe messo in atto un sistema illecito basato sull’utilizzo di targhe e documenti falsi per ottenere autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

Attraverso questa modalità, sarebbero stati ingannati concessionari autostradali ed enti locali, inducendoli al rilascio di permessi ottenuti in modo fraudolento. Ciò avrebbe consentito alla società di operare sul mercato con un vantaggio competitivo indebito, offrendo servizi a prezzi più bassi e con tempi di esecuzione ridotti rispetto ai concorrenti.

Le attività investigative avrebbero inoltre accertato l’impiego di veicoli non conformi alle schede tecniche e la falsificazione di documenti riconducibili alla Motorizzazione, elementi che secondo gli inquirenti avrebbero potuto compromettere la sicurezza stradale.

L’inchiesta, coordinata attraverso un gruppo di contatto transnazionale tra le Procure di Bolzano, Innsbruck in Tirolo e Traunstein in Baviera, vede attualmente undici indagati per i reati di associazione a delinquere, falso e truffa aggravata. Le indagini proseguono per chiarire l’estensione della rete e le eventuali ulteriori responsabilità.