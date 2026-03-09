Inferno in A4 – Scontro fra due autocisterne, autostrada chiusa (video)

Aggiornamento ore 15

Riaperto alle 14.20 in direzione Venezia il tratto dell’A4 interessato dall’incidente, tra Meolo e San Donà di Piave.

Momenti di forte tensione questa mattina sull’autostrada A4 in direzione Trieste, dove si è verificato un grave incidente tra due autocisterne seguito da un incendio. L’episodio è avvenuto intorno alle 11:30, a circa quattro chilometri dal casello di Noventa di Piave, in provincia di Venezia. In fondo all’articolo i due video dell’intervento.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due autocisterne: una si è ribaltata prendendo fuoco, mentre l’altra trasportava anidride carbonica. A causa della gravità della situazione e del rischio legato al carico dei mezzi pesanti, l’autostrada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Nell’impatto è rimasto ferito l’autista della cisterna ribaltata, che è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente elitrasportato in ospedale.

Sul posto stanno intervenendo numerose squadre dei Vigili del fuoco, arrivate dai comandi di Venezia Mestre e San Donà di Piave, con il supporto della squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del nucleo regionale, specializzata negli interventi con sostanze potenzialmente pericolose. In rinforzo sono giunte anche squadre dal comando di Treviso.

L’area è stata sorvolata anche dall’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia, impegnato nel coordinamento delle operazioni dall’alto. Presenti sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale e il personale autostradale, che stanno gestendo la sicurezza e la viabilità.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. Non si escludono lunghe ripercussioni sul traffico lungo uno dei principali assi autostradali del Nord-Est.