CRONACAVENETO
9 Marzo 2026 - 14.44

Inferno in A4 – Scontro fra due autocisterne, autostrada chiusa (video)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Aggiornamento ore 15

Riaperto alle 14.20 in direzione Venezia il tratto dell’A4 interessato dall’incidente, tra Meolo e San Donà di Piave.

+++

Momenti di forte tensione questa mattina sull’autostrada A4 in direzione Trieste, dove si è verificato un grave incidente tra due autocisterne seguito da un incendio. L’episodio è avvenuto intorno alle 11:30, a circa quattro chilometri dal casello di Noventa di Piave, in provincia di Venezia. In fondo all’articolo i due video dell’intervento.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due autocisterne: una si è ribaltata prendendo fuoco, mentre l’altra trasportava anidride carbonica. A causa della gravità della situazione e del rischio legato al carico dei mezzi pesanti, l’autostrada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Nell’impatto è rimasto ferito l’autista della cisterna ribaltata, che è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente elitrasportato in ospedale.

Sul posto stanno intervenendo numerose squadre dei Vigili del fuoco, arrivate dai comandi di Venezia Mestre e San Donà di Piave, con il supporto della squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del nucleo regionale, specializzata negli interventi con sostanze potenzialmente pericolose. In rinforzo sono giunte anche squadre dal comando di Treviso.

L’area è stata sorvolata anche dall’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia, impegnato nel coordinamento delle operazioni dall’alto. Presenti sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale e il personale autostradale, che stanno gestendo la sicurezza e la viabilità.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. Non si escludono lunghe ripercussioni sul traffico lungo uno dei principali assi autostradali del Nord-Est.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Inferno in A4 - Scontro fra due autocisterne, autostrada chiusa (video) | TViWeb Inferno in A4 - Scontro fra due autocisterne, autostrada chiusa (video) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy