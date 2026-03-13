Veneto – Uomo scomparso: ricerche in corso nel fiume Adige tra nebbia e droni
ROVIGO, 13 marzo 2026 – Sono riprese all’alba le ricerche di un settantenne scomparso da ieri in località Ca’ Morosini, nel comune di Lendinara (Rovigo).
Per coordinare le operazioni è stato attivato il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco, con l’istituzione di un Punto di Comando Avanzato (PCA), struttura che consente di raccogliere, gestire e incrociare tutte le informazioni provenienti dalle diverse squadre impegnate nell’area.
Le ricerche si stanno concentrando in particolare lungo il corso del fiume Adige, dove i Vigili del Fuoco stanno effettuando perlustrazioni con un’imbarcazione dotata di attrezzature specifiche per le operazioni in acqua. Sul posto opera anche il nucleo droni, che consente di ampliare il raggio di sorveglianza dall’alto.
Le attività risultano però difficoltose a causa della fitta nebbia che persiste sulla zona, riducendo visibilità e rendendo più complessa l’individuazione di eventuali tracce.
Nel frattempo sono stati allertati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza, in arrivo per supportare le ricerche anche in ambiente acquatico.
Le operazioni dei soccorritori sono tutt’ora in corso, con l’obiettivo di localizzare l’uomo nel più breve tempo possibile, coordinando forze terrestri, acquatiche e aeree.