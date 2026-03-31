Perdita di cloro al lavasecco: intossicata la proprietaria

Oggi pomeriggio verso le 16 una donna è rimasta lievemente intossicata per la fuoriuscita dei fumi di una sostanza a base di cloro da una tubatura della lavasecco: la donna è la proprietaria del pulisecco “La Rosa”, in via Manzoni a Sovizzo. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale che, per sicurezza, hanno anche chiuso temporaneamente la strada e deviato un autobus di studenti che avrebbe dovuto transitare in zona.





