CRONACA
31 Marzo 2026 - 18.05

Perdita di cloro al lavasecco: intossicata la proprietaria

REDAZIONE
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Oggi pomeriggio verso le 16 una donna è rimasta lievemente intossicata per la fuoriuscita dei fumi di una sostanza a base di cloro da una tubatura della lavasecco: la donna è la proprietaria del pulisecco “La Rosa”, in via Manzoni a Sovizzo. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale che, per sicurezza, hanno anche chiuso temporaneamente la strada e deviato un autobus di studenti che avrebbe dovuto transitare in zona.



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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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