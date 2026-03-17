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17 Marzo 2026 - 17.10

Veneto – Rubano un furgone, scappano all’alt e tentano di investire i Carabinieri: 2 arrestati

REDAZIONE
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Un 21enne moldavo e una 19enne di Pavia sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Castelmassa, in provincia di Rovigo, per il furto aggravato di un furgone. Il ragazzo, inoltre, deve rispondere anche del tentato omicidio di un militare e dei reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
A quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Rovigo i due, insieme ad altrettanti giovani rimasti ignoti, si sono impossessati del furgone Fiat Ducato parcheggiato in strada. Il proprietario, che si è accorto del furto, ha iniziato subito a inseguire il furgone e ha avvisato le forze dell’ordine.
Alla vista dei carabinieri, il 21enne alla guida avrebbe tentato dapprima di speronare l’auto di servizio del Radiomobile e successivamente, quando si è trovato davanti due militari che gli intimavano l’alt con indosso le casacche arancioni catarifrangenti, ha puntato verso di loro cercando di investirli e costringendoli a lanciarsi sul manto erboso a lato della carreggiata.
A quel punto, il furgone ha impattato volontariamente contro l’auto dei carabinieri lasciata in strada poco più avanti, danneggiandone la parte posteriore destra, per poi perdere il controllo del mezzo e uscire di strada. Due delle persone a bordo sono riuscite a darsi alla fuga, mentre gli altri sono stati bloccati dai carabinieri e arrestati. ANSA VENETO

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