Tragedia nella città gemellata di Annecy: autobus investe pedoni davanti ad una scuola, muore bimbo di 7 anni

Un drammatico incidente si è verificato martedì mattina ad Annecy, in Alta Savoia, città gemellata con Vicenza. Intorno alle 8:45, poco dopo il suono della campanella scolastica, un autobus dell’azienda di trasporto pubblico Sibra ha travolto diversi pedoni nei pressi della scuola elementare pubblica di Vernay.

Secondo il pubblico ministero di Annecy, Line Bonnet, un bambino di 7 anni ha perso la vita. Non sono state segnalate altre vittime, mentre sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco e squadre di soccorso per gestire l’emergenza. È stato predisposto un perimetro di sicurezza attorno all’autobus, immobilizzato e circondato da mezzi dei pompieri.

La prefettura dell’Alta Savoia ha spiegato che l’incidente sembra essere stato causato da un malore improvviso del conducente, che ha perso il controllo del mezzo investendo una o più persone. Ulteriori dettagli saranno comunicati attraverso un comunicato stampa ufficiale.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e le autorità hanno avviato tutte le procedure necessarie per chiarire le cause e garantire la sicurezza nei pressi delle scuole.