Svolta nel giallo di Cavazzale: fermato il coinquilino per la morte del 64enne

Si fa sempre più chiaro il quadro attorno alla morte di Tiziano Segato, il 64enne trovato senza vita nella mattinata di giovedì 2 aprile nella sua abitazione di Cavazzale, a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza.

L’uomo era stato rinvenuto riverso in una pozza di sangue all’interno della casa. A dare l’allarme era stato il coinquilino, un giovane che viveva con lui da alcuni mesi e che presentava una lieve ferita alla gamba. Sul posto erano intervenuti i sanitari del Suem 118, la Squadra Mobile di Vicenza, i carabinieri e il pubblico ministero Hans Roderich Blattner.

Nelle ore successive, le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza hanno portato a una svolta: sono emersi infatti gravi indizi di responsabilità nei confronti del coinquilino, identificato in Tamasciuc Victor, 28 anni.

Sulla base degli elementi raccolti, il pubblico ministero ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di fermo di indiziato di delitto con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Al termine delle attività, il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Vicenza.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, all’origine della tragedia potrebbe esserci stata una lite tra i due, degenerata in una colluttazione culminata nel decesso del 64enne.

La comunità locale resta scossa per quanto accaduto, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti avvenuti tra la notte e la mattina di giovedì.