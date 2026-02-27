Veneto – Caos in A4: due incidenti fra mezzi pesanti, autostrada bloccata per ore

Verona, 27 febbraio 2026 – Mattinata di pesanti disagi sull’autostrada A4 in direzione Venezia, dove due distinti incidenti avvenuti nel tratto veronese hanno causato il blocco della circolazione e lunghe code.

Il primo scontro si è verificato poco dopo le 9.00 al chilometro 281, a circa un chilometro dall’uscita di Verona Sud in direzione Venezia. Coinvolti due camion che si sono tamponati. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco dalla sede di Verona, con due mezzi, un’autogru e sette operatori.

Uno dei due autisti è rimasto intrappolato all’interno della cabina di guida ed è stato necessario un lungo intervento di estrazione, protrattosi per circa un’ora.

Durante le operazioni è scattato l’allarme per un secondo incidente, avvenuto qualche chilometro prima sulla stessa tratta, all’altezza dello svincolo di Sommacampagna. In questo caso lo scontro ha coinvolto un altro mezzo pesante e un furgone.

Una seconda squadra dei Vigili del Fuoco, sempre dalla sede centrale di Verona, insieme all’autogru deviata dal primo intervento, si è portata sul nuovo scenario. Anche qui il conducente del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai soccorritori.

Entrambi i conducenti sono stati affidati alle cure del Suem 118, presente su tutti e due gli incidenti. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza delle aree, consentendo la riapertura dell’importante arteria autostradale intorno alle 12.00.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada e gli ausiliari della viabilità per la gestione del traffico e i rilievi del caso.