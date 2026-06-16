Schianto tra un furgone e una cisterna in A4: conducente estratto dalle lamiere

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno, lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste. Lo scontro è avvenuto alle 14.10 al chilometro 419, nel tratto compreso nel territorio comunale di Monastier di Treviso, e ha coinvolto un furgone e un camion cisterna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il conducente del furgone rimasto incastrato tra le lamiere a seguito dell’impatto. Una volta estratto dall’abitacolo, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118, intervenuto anche con l’elisoccorso.

Le operazioni di soccorso hanno visto impegnate le squadre dei Vigili del fuoco provenienti sia dal comando provinciale di Treviso sia da quello di Venezia. Dopo aver soccorso il ferito, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestito la viabilità durante le operazioni di emergenza.

La circolazione lungo l’autostrada è tornata regolare al termine delle attività di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.