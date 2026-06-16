CRONACAVENETO
16 Giugno 2026 - 18.07

Veneto – Incendio in una scuderia: morti sei cavalli (video)

Giuseppe Balsamo
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Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi a Treviso per un incendio sviluppatosi all’interno di una scuderia in via Felissent.

L’allarme è scattato intorno alle ore 16. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi e circa venti operatori dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per contenere le fiamme ed evitare la propagazione dell’incendio alle strutture vicine.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse con l’estinzione del rogo, ma all’interno della scuderia sono stati rinvenuti senza vita sei cavalli rimasti coinvolti nell’incendio.

Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Treviso per gli adempimenti di competenza e i rilievi del caso.

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