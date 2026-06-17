Blitz dei Carabinieri: un arresto, due denunce ed una segnalazione per droga



SCHIO, 17 GIUGNO – Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Schio ha attuato un servizio straordinario di controllo. Il bilancio dell’operazione è di un arresto, due persone denunciate in stato di libertà, una segnalata alla Prefettura e decine di controlli stradali.

L’arresto a Schio, dove i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto un

60enne del luogo. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio

di Sorveglianza di Verona per l’espiazione di una pena definitiva di 5 anni di reclusione per

reati finanziari. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa

Circondariale di Vicenza.

Un’evasione dai domiciliari sempre a Schio, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile

hanno rintracciato e denunciato a piede libero per evasione un 45enne residente a Malo.

L’uomo, che si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare nel proprio

comune, si era allontanato da casa senza alcuna autorizzazione ed è stato poi rintracciato nel

territorio scledense.

Una guida in stato di ebbrezza invece è stata denunciata a Piovene Rocchette, da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile che ha fermato un 27enne di nazionalità marocchina alla guida della propria autovettura. Sottoposto al test dell’etilometro, il giovane è risultato positivo con un tasso

alcolemico pari a 2,4 g/l (quasi cinque volte il limite consentito). Per lui è scattata la

denuncia a piede libero, con contestuale ritiro della patente e sequestro amministrativo del

veicolo ai fini della confisca.

Infine, una segnalazione per stupefacenti si è registrata a Isola Vicentina, dove i Carabinieri della Stazione di Malo hanno controllato un 23enne del luogo, trovato in possesso di una modica quantità di

hashish. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura in via amministrativa quale assuntore di

sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio straordinario, che ha visto l’impiego di diverse

pattuglie sul territorio, i Carabinieri hanno complessivamente identificato 61 persone e controllato 29 veicoli.