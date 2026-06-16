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16 Giugno 2026 - 16.14

Controlli antidroga in Corso Padova: 19enne denunciato per spaccio

Folle inseguimento di una Mercedes dal Friuli al Veneto conducente denunciato dai carabinieri
Giuseppe Balsamo
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Proseguono i controlli dei Carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree considerate più sensibili della città di Vicenza. Nel pomeriggio dell’11 giugno, durante un servizio di controllo del territorio in Corso Padova, i militari della Stazione Carabinieri di Vicenza hanno fermato un giovane che aveva attirato la loro attenzione per il comportamento ritenuto sospetto.

Il ragazzo, un cittadino rumeno di 19 anni residente a Vicenza e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato sottoposto a perquisizione personale. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, è stato trovato in possesso di 2,3 grammi di marijuana già suddivisa in dosi ritenute pronte per la vendita e di 0,3 grammi di hashish, sostanze che sarebbero state occultate nelle parti intime.

Gli accertamenti sono stati poi estesi al borsello che il giovane portava con sé. All’interno i militari hanno rinvenuto diverse cartine, materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi di stupefacente.

La droga e il materiale sequestrato sono stati posti sotto sequestro penale. Al termine delle operazioni il 19enne è stato denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività rientra nel piano di contrasto allo spaccio portato avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal fenomeno.

Come previsto dalla legge, la persona coinvolta deve considerarsi presunta innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

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