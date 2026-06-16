Esce dalla via e precipita nel vuoto per 15 metri: alpinista grave sul Monte Cornetto

Grave incidente in montagna poco dopo le 13 di oggi, martedì 16 giugno, sul Monte Cornetto, nel territorio di Valli del Pasubio. Un alpinista di 50 anni residente a Mirano, in provincia di Venezia, è precipitato per una quindicina di metri durante una scalata lungo lo Spigolo Noaro.

Secondo la ricostruzione del Soccorso alpino di Schio, l’uomo era partito insieme a un amico per affrontare la via di arrampicata. Giunti circa a metà percorso, probabilmente dopo essere usciti dal tracciato corretto, il cinquantenne, che stava procedendo come primo di cordata, è improvvisamente caduto. Nella caduta ha superato il compagno che si trovava fermo in sosta più in basso.

L’impatto contro la parete rocciosa è stato particolarmente violento e ha provocato un sospetto grave politrauma. La Centrale operativa del Suem 118 ha quindi attivato il Soccorso alpino e l’elicottero di Verona Emergenza.

Le operazioni di recupero sono state rese complicate dalle condizioni meteorologiche. L’elicottero è comunque riuscito ad avvicinarsi alla parete dal basso sfruttando un temporaneo varco tra le nuvole. Il tecnico di elisoccorso ha recuperato l’alpinista con il verricello e lo ha trasferito al Rifugio Balasso, dove il personale sanitario ha prestato le prime cure urgenti.

Successivamente il ferito è stato trasportato all’ospedale di Vicenza per ulteriori accertamenti e cure.

Nel frattempo una squadra del Soccorso alpino si era messa in marcia per raggiungere il compagno di cordata rimasto bloccato in parete. Fortunatamente, durante una seconda rotazione, l’eliambulanza è riuscita a recuperare anche lui, evitando così un intervento più lungo e complesso da terra. La squadra di soccorritori, giunta all’attacco della via, ha quindi potuto fare rientro.