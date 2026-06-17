Eletto il Miglior Sommelier del Veneto 2026

PADOVA, 17 GIUGNO – Nicola Martin è il Miglior Sommelier del Veneto 2026: 28 anni di Due Carrare (Padova), appartiene alla delegazione di Padova e ha conquistato il primo gradino del podio del prestigioso concorso indetto annualmente da Associazione Italiana Sommelier – AIS Veneto. A ottenere rispettivamente il secondo e terzo posto, Omar Crosera della delegazione di Venezia e Agatha Facchin della delegazione di Vicenza.

Martin, diplomato AIS nel 2023, è un Sommelier professionista e attualmente lavora nel ristorante Exforo di Padova. La competizione, che ha visto sfidarsi sette candidati al titolo, si è tenuta sabato 13 giugno al Novotel di Mestre (Venezia).

“Accolgo questo grande risultato con gratitudine e umiltà, consapevole che ogni traguardo rappresenta soprattutto l’inizio di nuove sfide – dichiara Nicola Martin –. Vincere è una soddisfazione enorme, frutto di una sfida intensa, ricca di emozioni e talenti. Dal mondo della sala, la scelta di dedicarmi al vino ha cambiato profondamente il mio modo di vivere questa professione, regalandomi opportunità di crescita sconfinate. Ringrazio AIS Veneto, che per me è sempre stata una famiglia prima ancora che un’associazione, i precedenti campioni che mi hanno ispirato e tutte le persone che mi hanno sostenuto, in particolare la mia bambina che ha sempre fatto il tifo per me da casa”.

“Ogni anno questo concorso riesce a sorprendermi – afferma il Presidente di AIS Veneto Gianpaolo Breda – perché dietro ogni prova non emerge soltanto la preparazione dei candidati, ma la loro capacità di interpretare il vino, di raccontarlo e di trasmetterne il valore culturale. Vedere questi professionisti confrontarsi con serietà, competenza e spirito di crescita rappresenta uno dei momenti più belli della vita associativa. Il Miglior Sommelier del Veneto non è semplicemente chi conosce meglio il vino, ma chi riesce a trasformare conoscenza, sensibilità ed esperienza in uno strumento di comunicazione al servizio del territorio e delle persone”.

I partecipanti al concorso hanno redatto una relazione, degustato e descritto due vini veneti, affrontato una prova di abbinamento e compilato un questionario. I primi tre classificati hanno in seguito avuto accesso alla prova sul palco, dove la Giuria ha valutato la conoscenza – oltre che del vino – anche di birra e distillati, la qualità del servizio e la comunicazione su tre temi: l’approfondimento del territorio e delle denominazioni, ruolo ed esperienza di un personaggio famoso nel panorama enoico e la descrizione di un’etichetta iconica.

Il primo classificato ha ottenuto un viaggio studio in Portogallo offerto da Amorim Cork e l’ammissione di diritto alla Semifinale del Concorso Miglior Sommelier d’Italia. Inoltre, in veste di ambasciatore del vino veneto a livello nazionale, sarà coinvolto in eventi e attività di comunicazione legati ai vini della regione fino alla prossima edizione del Concorso.

La Giuria di esperti che ha eletto Martin Miglior Sommelier del Veneto è stata composta dal Presidente di AIS Veneto Gianpaolo Breda, dal Miglior Sommelier d’Italia AIS 2023 Cristian Maitan, dal Responsabile Regionale Area Servizi Giancarlo Cestaro, dal Miglior Sommelier del Veneto 2025 Alberto Toffanello, dall’esperto designato da AIS Stefano Zaninotto e dall’esperto di distillati Andrea Maschio.