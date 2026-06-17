ALTO VICENTINOCRONACA
17 Giugno 2026 - 18.22

Motociclista finisce nel fossato: trasportato in ospedale (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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SANDRIGO, 17 GIUGNO – A Sandrigo oggi alle ore 12:25 circa una moto Fantic condotta da J.Z. 17enne stava transitando su via della Repubblica con direzione di marcia verso Sandrigo centro. Giunto all’altezza dell’incrocio con via Fratte, per cause in corso di accertamento, si è però scontrato con un autocarro Fiat Scudo che percorreva la stessa via con lo stesso senso di marcia. A seguito dell’impatto, il conducente della moto è stato sbalzato a terra finendo nel fossato vicino alla carreggiata. Un’ambulanza del SUEM 118 ha trasportato il motociclista a Vicenza in codice verde. Illesi gli altri conducenti. Rilievi tecnici del sinistro stradale e regolazione del traffico a cura di due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino.

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