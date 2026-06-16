Lite in un locale a Isola Vicentina: 34enne denunciato per porto abusivo di coltello

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri nel Vicentino, nell’ambito delle misure disposte dal Comando Compagnia Carabinieri di Schio per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni di microcriminalità e “mala movida” nei comuni dell’Alto Vicentino.

In questo contesto, i militari della Stazione Carabinieri di Malo hanno intensificato i pattugliamenti nelle aree ritenute più sensibili del comune di Isola Vicentina.

Nei giorni scorsi, proprio durante uno di questi servizi, i Carabinieri sono intervenuti in un pubblico esercizio del territorio dove, intorno alle 4.15 del mattino, era stata segnalata un’accesa discussione tra più persone.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza un uomo di 34 anni, residente a Malo e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno al locale, nel corso di una lite verbale con un altro soggetto non identificato l’uomo avrebbe improvvisamente estratto e brandito un coltello con lama di circa 7 centimetri.

Poco prima dell’arrivo della pattuglia, il 34enne avrebbe poi consegnato spontaneamente l’arma al titolare del locale. Il coltello è stato successivamente recuperato e sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione condotte dall’Arma sul territorio, finalizzate a incrementare la percezione di sicurezza e a reprimere condotte potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica.

Come previsto dalla normativa vigente, la persona coinvolta deve considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.