Bici elettrica contro camion: ferito un ciclista (FOTO)

ZANE’ 17 GIUGNO – Stamattina alle ore 11:05 a Zanè un uomo di 25 anni residente a Torrebelvicino, alla guida di una bicicletta elettrica, stava percorrendo via Monte Pasubio. Giunto all’altezza dell’incrocio con via Marconi, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un camion Volvo condotto da un uomo di 55 anni residente a Thiene. A seguito dell’impatto il ciclista ha riportato lievi lesioni a seguito delle quali è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Santorso.

Rilievi e regolazione del traffico a cura di una pattuglia della Polizia Locale Nord-Est Vicentino.