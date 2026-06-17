ALTO VICENTINOCRONACA
17 Giugno 2026 - 18.09

Bici elettrica contro camion: ferito un ciclista (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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ZANE’ 17 GIUGNO – Stamattina alle ore 11:05 a Zanè un uomo di 25 anni residente a Torrebelvicino, alla guida di una bicicletta elettrica, stava percorrendo via Monte Pasubio. Giunto all’altezza dell’incrocio con via Marconi, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un camion Volvo condotto da un uomo di 55 anni residente a Thiene. A seguito dell’impatto il ciclista ha riportato lievi lesioni a seguito delle quali è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Santorso.
Rilievi e regolazione del traffico a cura di una pattuglia della Polizia Locale Nord-Est Vicentino.

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