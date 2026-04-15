Padova, rissa in piazza dei Signori: tre denunciati e scattano Daspo urbani

PADOVA – Calci, pugni e lancio di bottiglie di vetro in pieno centro storico: si è conclusa con tre denunce per rissa e getto pericoloso di cose la violenta lite avvenuta nella serata di sabato 11 aprile in piazza dei Signori.

Secondo quanto ricostruito, lo scontro avrebbe coinvolto una decina di giovani, in parte in stato di alterazione da alcol. L’allarme è scattato poco dopo le 23, quando al 113 è arrivata la richiesta di intervento. All’arrivo delle Volanti, i partecipanti si sono dispersi in più direzioni. Uno dei soggetti è stato rintracciato in piazza delle Erbe grazie anche alle testimonianze raccolte, mentre altri due sono stati individuati e bloccati successivamente.

Le indagini, supportate dalle immagini della videosorveglianza, hanno portato all’identificazione e alla denuncia di tre giovani. Nei confronti dei coinvolti sono stati adottati anche provvedimenti di prevenzione da parte del questore Marco Odorisio.

Per due cittadini egiziani, di 17 e 27 anni, è stato disposto l’avviso orale e il Daspo urbano per tre anni con divieto di accesso e stazionamento nelle piazze del centro cittadino. Per un 21enne italiano è scattato invece il foglio di via obbligatorio dal Comune di Padova per quattro anni, oltre al Daspo urbano della durata di tre anni.

Il 27enne egiziano risulta inoltre al centro di verifiche sull’eventuale posizione sul territorio nazionale, con il coinvolgimento dell’Ufficio Immigrazione. Gli accertamenti hanno evidenziato anche precedenti per spaccio e porto abusivo di armi a carico di alcuni dei soggetti coinvolti.

Le forze dell’ordine sottolineano come episodi di questo tipo, spesso legati a futili motivi e all’abuso di alcol, possano degenerare rapidamente creando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, soprattutto in aree urbane ad alta frequentazione. Le attività di controllo in centro storico proseguiranno con ulteriori servizi mirati.