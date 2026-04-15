ATTUALITA'ITALIA e MONDO
15 Aprile 2026 - 10.15

La Corea del Nord sta incrementando le sue capacità di produzione di armi nucleari in modo “molto preoccupante”, avverte l’AIEA

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Mentre l’attenzione internazionale resta concentrata sul Medio Oriente, cresce la preoccupazione per l’evoluzione del programma nucleare della Corea del Nord. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha infatti lanciato un allarme parlando di un incremento “molto preoccupante” della capacità del Paese di produrre armi nucleari.

Secondo l’organizzazione, che conferma anche informazioni provenienti dall’intelligence sudcoreana, Pyongyang starebbe gestendo diversi impianti per l’arricchimento dell’uranio, fase fondamentale nella realizzazione di testate nucleari.

Al centro delle preoccupazioni c’è il sito di Yongbyon, smantellato in passato durante i negoziati internazionali ma riattivato nel 2021. Il direttore generale dell’AIEA, Rafael Grossi, ha spiegato durante una conferenza stampa a Seul che le valutazioni periodiche dell’agenzia hanno confermato un rapido aumento delle attività nel sito.

In particolare, sarebbero state osservate intensificazioni nelle operazioni dell’unità di riprocessamento e del reattore ad acqua leggera, oltre all’attivazione di ulteriori impianti. Elementi che, secondo l’AIEA, indicano un significativo rafforzamento delle capacità nucleari nordcoreane, con un arsenale stimato in diverse decine di testate.

La Corea del Nord è da tempo soggetta a sanzioni delle Nazioni Unite per i suoi programmi militari, avviati con il primo test nucleare nel 2006. Il leader Kim Jong-un ha più volte ribadito che il Paese non intende rinunciare al proprio status di potenza nucleare, definendo lo sviluppo dell’arsenale come “pienamente giustificato”.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

La Corea del Nord sta incrementando le sue capacità di produzione di armi nucleari in modo "molto preoccupante", avverte l'AIEA | TViWeb La Corea del Nord sta incrementando le sue capacità di produzione di armi nucleari in modo "molto preoccupante", avverte l'AIEA | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy