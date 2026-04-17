CRONACAVENETO
17 Aprile 2026 - 17.08

Malore improvviso in ospedale, muore a 2 anni durante il trasferimento d’urgenza: aperte verifiche

REDAZIONE
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ROVIGO – Tragedia nella sanità veneta: un bambino di appena due anni è morto durante un trasferimento d’emergenza dall’ospedale di Rovigo a quello di Padova.

Il piccolo si trovava nel nosocomio polesano per sottoporsi a una procedura chirurgica quando, secondo le prime informazioni diffuse dall’azienda sanitaria, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Da lì la decisione di trasferirlo con urgenza in una struttura più attrezzata, ma durante il trasporto le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

La direzione dell’Ulss 5 Polesana ha espresso «profondo cordoglio» e vicinanza alla famiglia, attivando immediatamente un supporto psicologico dedicato attraverso i propri professionisti.

Parallelamente sono state avviate verifiche interne per chiarire nel dettaglio quanto accaduto. L’azienda sanitaria ha assicurato la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria, che potrà disporre eventuali accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Una vicenda che lascia sgomenta la comunità e apre interrogativi su quanto successo nelle ore precedenti al drammatico epilogo.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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