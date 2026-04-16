Crollo al Lido di Venezia: operai precipitano da 5 metri, diversi feriti

Lido di Venezia – Intorno alle 11 si è verificato un improvviso crollo all’interno dell’ex caserma Pepe, in Riviera San Nicolò, edificio dismesso destinato a un importante intervento di riqualificazione.

Al momento dell’incidente erano presenti nove persone tra operai, tecnici, ingegneri e progettisti della ditta incaricata, impegnati in un sopralluogo per verificare lo stato della struttura in vista dei lavori che dovrebbero trasformarla in uno studentato universitario.

Il cedimento ha interessato il solaio del primo piano: quattro persone sono precipitate al piano terra da un’altezza di circa 5-6 metri, riportando ferite serie ma, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita. Gli altri cinque presenti, rimasti bloccati al piano superiore, sono stati messi in sicurezza ed evacuati dai soccorritori.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, con le squadre del distaccamento del Lido supportate dall’autopompa lagunare giunta da Dorsoduro. I feriti sono stati stabilizzati sul posto e affidati al personale del SUEM 118, intervenuto anche con l’elicottero.

Quattro gli uomini coinvolti con traumi di diversa gravità: due sono stati trasferiti d’urgenza in elicottero negli ospedali di Mestre e Treviso, un terzo è stato portato a Mestre con condizioni di media gravità, mentre un quarto ferito, meno grave, è stato trasportato all’ospedale Civile di Venezia.

Sul posto, oltre al comandante provinciale dei Vigili del fuoco, erano presenti anche la Polizia di Stato, la polizia locale, i carabinieri e la Guardia di Finanza. Trattandosi di un incidente sul lavoro, gli accertamenti sono stati affidati allo Spisal, che dovrà chiarire le cause del cedimento, probabilmente legato al deterioramento dei materiali della struttura.

L’area, di proprietà demaniale e interessata da un progetto di recupero, potrebbe ora essere sottoposta a sequestro per consentire lo svolgimento delle indagini.