Vicenza, cambio al vertice dei sottufficiali USA: Paluso prende il posto di Moreno

Cambio di guida per i sottufficiali della guarnigione statunitense in Italia. A Vicenza, nella sede della Caserma Ederle, si è svolta il 15 aprile la cerimonia ufficiale che ha sancito il passaggio di consegne tra Ricardo Moreno e Jeffrey Paluso.

A presiedere l’evento è stato il colonnello Vaughn Strong, alla presenza di numerose autorità civili e militari del territorio, riunite per celebrare l’avvicendamento in quella che viene definita la “casa a sud delle Alpi” dell’Esercito americano.

Durante la cerimonia, Strong ha voluto rendere omaggio al lavoro svolto da Moreno, sottolineandone la dedizione e la leadership: nel corso del suo incarico, infatti, ha contribuito a mantenere elevati standard di qualità per la comunità militare presente in Italia.

Originario di Porto Rico e con quasi trent’anni di servizio alle spalle, Moreno si è distinto per un approccio incentrato sul benessere dei militari, sintetizzato nella filosofia “il soldato prima di tutto”. Tra i risultati più rilevanti del suo mandato figurano il progetto “Best Barracks”, che ha portato a significativi interventi di riqualificazione degli alloggi, e il rafforzamento del programma BOSS (Better Opportunities for Single Soldiers), dedicato allo sviluppo personale dei militari non accompagnati.

Proprio grazie a queste iniziative, il programma di USAG Italy ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il titolo di “Programma BOSS dell’Anno” per tutto l’Esercito statunitense nel 2025, assegnato a Camp Darby. Moreno ha inoltre lavorato per consolidare i rapporti con il territorio, partecipando attivamente a numerosi eventi locali.

Nel suo saluto finale ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e fiducia nel futuro della guarnigione, sottolineando il valore umano e professionale delle relazioni costruite durante il suo incarico.

A raccogliere il testimone è Jeffrey Paluso, originario di Gilroy, in California, che arriva a Vicenza dopo l’esperienza come vice comandante della Henry Caro NCO Academy di Fort Moore, in Georgia. Ranger qualificato, porta con sé una solida esperienza operativa maturata in missioni in Iraq, Kosovo e Corea.

Nel nuovo ruolo guiderà il corpo dei sottufficiali della guarnigione U.S. Army Italy, punto di riferimento per migliaia di militari, civili e famiglie tra Vicenza e la realtà di Camp Darby, con l’obiettivo di proseguire nel solco tracciato dal suo predecessore.