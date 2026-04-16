Caos in stazione a Padova: controlli antidroga degenerano, carabinieri accerchiati e feriti da militanti dei centri sociali. Quattro arresti

Notte ad alta tensione tra il 15 e il 16 aprile a Padova, dove un controllo antidroga nell’area della stazione ferroviaria è degenerato in un episodio di forte conflitto urbano che ha portato al ferimento di sette carabinieri e all’arresto di quattro persone.

Tutto è iniziato intorno alle 22, quando i militari dell’Arma della stazione di Padova Principale, impegnati in un servizio straordinario di controllo, hanno fermato un’auto con a bordo tre giovani. Il comportamento sospetto del veicolo, con una manovra improvvisa per far salire altri due ragazzi, ha spinto i militari ad approfondire il controllo.

Durante l’identificazione, la situazione è rapidamente precipitata: gli occupanti del mezzo hanno assunto un atteggiamento ostile, cercando di sottrarsi agli accertamenti e provocando tensioni crescenti.

Nel giro di pochi minuti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, nei pressi del controllo sarebbero arrivati circa quaranta militanti riconducibili all’area del centro sociale Centro Sociale Pedro, che avrebbero circondato i militari creando una barriera fisica e ostacolando le operazioni in corso.

A quel punto la centrale operativa del 112 ha fatto convergere in zona numerosi equipaggi di rinforzo: oltre ai carabinieri sono intervenute anche pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, per riportare la situazione sotto controllo.

Nonostante la resistenza opposta, i militari sono riusciti a bloccare quattro persone, successivamente arrestate con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale in concorso e, per alcuni, anche lesioni personali e oltraggio.

Durante le fasi concitate dello scontro, sette carabinieri hanno riportato ferite tali da rendere necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso.

Nel corso dei controlli sull’auto è stata inoltre rinvenuta sostanza stupefacente per uso personale. La conducente è stata denunciata anche per violazione di un foglio di via obbligatorio emesso nel 2024, mentre un altro soggetto è stato segnalato per il possesso di un martello da carpentiere custodito nello zaino.

La giornata successiva, il 16 aprile, la vicenda è approdata in tribunale per il processo per direttissima. Proprio in quell’occasione, all’esterno del palazzo di giustizia, si è svolto anche un presidio di solidarietà organizzato da esponenti del centro sociale Pedro in favore degli arrestati.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le responsabilità individuali nell’escalation di violenza che ha trasformato un normale controllo stradale in una notte di scontri.