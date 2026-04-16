Veneto – Giovane assolto dall’accusa di stupro: si trovava a chilometri di distanza. Fine di un incubo

Assolto dopo due anni: una foto sul telefono ribalta l’accusa di un presunto abuso

Un giovane oggi ventenne è stato assolto al termine di un procedimento giudiziario che lo vedeva imputato per un presunto episodio di violenza sessuale avvenuto durante una festa tra adolescenti. La decisione è arrivata dopo un lungo iter investigativo e un processo celebrato con rito abbreviato, che ha infine escluso la sua responsabilità.

Secondo l’impianto accusatorio, i fatti risalirebbero all’estate del 2023 e si sarebbero verificati nel corso di un raduno tra ragazzi in una casa privata della zona del Trevigiano. La serata, stando alle ricostruzioni, avrebbe incluso un consumo abbondante di alcol e una situazione di generale confusione, elemento centrale nelle ipotesi formulate dagli inquirenti.

La giovane parte offesa aveva indicato l’imputato come responsabile dell’episodio, pur riferendo di non ricordare con chiarezza alcuni momenti della serata. Su questa base si era sviluppata l’indagine, che aveva portato la Procura a chiedere una condanna.

A ribaltare completamente lo scenario sono state però le indagini della difesa. Gli avvocati hanno infatti recuperato un’immagine presente sullo smartphone del ragazzo, scattata proprio nella fascia oraria in cui sarebbe avvenuto il fatto contestato. L’analisi dei dati digitali associati alla foto ha permesso di collocare con precisione l’imputato in un luogo diverso rispetto a quello indicato dall’accusa, a diversi chilometri di distanza.

La perizia tecnica sui metadati e sulla geolocalizzazione dello scatto è risultata determinante: ha infatti confermato la presenza del giovane altrove nel momento chiave della ricostruzione accusatoria, indebolendo in modo decisivo l’impianto del processo.

Alla luce di questi elementi, il giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione, chiudendo una vicenda durata circa due anni e caratterizzata da indagini complesse e da un forte impatto personale sull’imputato.