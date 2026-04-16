Veneto – Coppia insegue il furgone dei ladri per 20 chilometri dopo il tentato furto

Un inseguimento durato circa 20 chilometri tra Arten e Grigno ha visto protagonisti un marito e una moglie di Fonzaso, che hanno seguito in auto un furgone con a bordo sei uomini incappucciati dopo un tentato furto in abitazione. L’episodio si è sviluppato nella notte tra la provincia di Belluno e quella di Trento, con la coppia rimasta in contatto telefonico con i carabinieri durante tutto il tragitto.

Secondo la ricostruzione dei coniugi, poco prima della mezzanotte un furgone si sarebbe fermato davanti alla loro abitazione in via San Rocco ad Arten. Dalle telecamere di videosorveglianza avrebbero visto scendere dal mezzo sei uomini che, dopo essersi avvicinati all’ingresso, si sarebbero coperti il volto con cappucci o passamontagna.

Dopo aver allertato il marito e un vicino, la coppia è uscita di casa, riuscendo a far allontanare il gruppo che è risalito rapidamente sul veicolo. Il furgone si è quindi allontanato e i due coniugi hanno deciso di seguirlo a bordo della propria auto, una Jeep, mentre venivano avvisate le forze dell’ordine.

Il mezzo sospetto si sarebbe diretto inizialmente verso la piazza di Arten, dove avrebbe suonato più volte il clacson, per poi proseguire in direzione Arsiè e quindi verso Primolano e la Valsugana. La coppia ha riferito di essere riuscita a mantenere il contatto visivo con il furgone per tutta la durata dell’inseguimento.

«Non abbiamo mai perso di vista il furgone» hanno dichiarato i due coniugi, sottolineando di aver continuato a seguire il mezzo mentre fornivano aggiornamenti in tempo reale ai carabinieri. Secondo quanto raccontato, la decisione di proseguire l’inseguimento è stata dettata dalla volontà di non perdere le tracce del veicolo in attesa dell’intervento delle pattuglie.

Il tragitto si è concluso a Grigno, in Trentino, dove la coppia ha interrotto l’inseguimento e fatto rientro a casa dopo circa un’ora e una cinquantina di chilometri complessivi tra andata e ritorno. Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

Le ricerche del furgone sono proseguite per tutta la notte. Non si esclude che il mezzo possa aver cambiato targa nel corso della fuga, circostanza che potrebbe rendere più complessa l’identificazione.

L’episodio si inserisce in una serie di tentativi di furto segnalati nelle ultime settimane nella zona di Arten e nei comuni limitrofi.