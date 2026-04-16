Vicenza – Neonata muore dopo 3 settimane, aperta indagine

Un caso che scuote Vicenza e apre interrogativi dolorosi: una neonata è morta all’ospedale San Bortolo a soli diciannove giorni dal parto. Una vicenda che ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura, con l’obiettivo di chiarire ogni passaggio clinico e verificare eventuali responsabilità.

La notizia è riportata nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza, che ricostruisce come la piccola, nata lo scorso 22 marzo, fosse stata ricoverata subito dopo il parto in incubatrice. Le sue condizioni avevano richiesto assistenza costante, mentre i genitori, una coppia residente in provincia, speravano in un miglioramento che purtroppo non è arrivato.

Dopo il decesso, avvenuto venerdì scorso, la famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri di Vicenza chiedendo di fare piena luce sulla tragedia. La Procura ha quindi aperto un fascicolo e disposto l’autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore per accertare le cause della morte.

L’Ulss 8 Berica ha espresso cordoglio e collaborazione alle indagini, dichiarando di aver messo a disposizione tutta la documentazione clinica. Sull’inchiesta, intanto, resta il massimo riserbo.