Nasce il cammino “Sulle tracce di Rigoni Stern”: 73 km da Vicenza ad Asiago

Quattro tappe tra natura, memoria e letteratura nel cuore del Veneto

VENEZIA, 15 aprile 2026 – La Regione Veneto ha ufficialmente inserito il nuovo itinerario dedicato a Mario Rigoni Stern nella Rete dei Cammini Veneti, riconoscendone il valore a livello regionale. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta su proposta del vicepresidente e assessore al Turismo.

Il cammino, pensato come un tributo allo scrittore dell’Altopiano, prende avvio da Vicenza e conduce fino ad Asiago, luogo natale dell’autore, attraversando territori che hanno profondamente segnato la sua vita e la sua produzione letteraria.

Lungo complessivamente 73 chilometri — che diventano 76 includendo la deviazione per Monte Berico — il tracciato è suddiviso in quattro tappe giornaliere. È completamente segnalato, georeferenziato e supportato da strutture di accoglienza distribuite lungo il percorso.

Più che un semplice itinerario escursionistico, si tratta di un vero viaggio narrativo all’aria aperta: il cammino tocca paesaggi e luoghi emblematici, dai scenari dell’Altopiano di Asiago, centrali nelle opere di Rigoni Stern, fino ai siti legati alla memoria della Prima Guerra Mondiale. Il progetto si ispira anche a un episodio significativo della vita dello scrittore: il pellegrinaggio compiuto nel 1945, quando, rientrato dalla prigionia, raggiunse a piedi il Santuario di Monte Berico.

Accanto al valore culturale, emerge anche quello ambientale. Il percorso attraversa ambienti diversi — pianura, corsi d’acqua, colline e montagne — promuovendo una fruizione sostenibile e consapevole del territorio. Inoltre, il recupero di tracciati storici come l’ex ferrovia Rocchette-Asiago e l’Antica Strada del Costo consente di valorizzare infrastrutture esistenti riducendo l’impatto sull’ambiente.

Secondo l’assessore regionale al Turismo, l’iniziativa rappresenta un importante arricchimento dell’offerta turistica veneta: un’esperienza di turismo lento capace di unire paesaggio, identità e memoria, nel segno di una delle figure più rappresentative del territorio.