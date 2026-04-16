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16 Aprile 2026 - 9.41

Vicenza, allarme in centro: segnalata sostanza irritante in una palazzina

REDAZIONE
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Intervento dei Vigili del fuoco e controlli NBCR, nessuna sostanza pericolosa rilevata

VICENZA – Momenti di apprensione nella serata di mercoledì 15 aprile in Contrà San Tomaso, dove è stato segnalato un possibile rilascio di sostanza irritante all’interno di una palazzina.

L’allarme è scattato nelle prime ore della sera, quando alcuni residenti hanno avvertito bruciore alle vie respiratorie, facendo ipotizzare la presenza di un agente irritante nell’edificio. A scopo precauzionale, alcuni condomini sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118 e accompagnati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della centrale di Vicenza, affiancati dagli specialisti del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e dal funzionario di guardia. Le squadre hanno effettuato approfondite verifiche strumentali all’interno della struttura.

Dai controlli eseguiti non è emersa la presenza di gas né di sostanze chimiche pericolose. Una volta esclusi rischi per la salute, i Vigili del fuoco hanno provveduto ad aerare gli appartamenti e il vano scale, così da ristabilire condizioni di sicurezza.

Concluso l’intervento, gli inquilini hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni senza ulteriori criticità.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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