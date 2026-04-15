“Sentieri della democrazia”: domani prende il via il programma di eventi per il 25 aprile

Prende il via “Sentieri della democrazia. Luoghi, protagonisti, idee e immagini delle resistenze”, il programma messo a punto per la Festa della Liberazione dal Comune di Vicenza insieme a Istrevi, Biblioteca Civica Bertoliana, Cai Sezione di Vicenza, Cinema Odeon, Anpi Vicenza, Azione Cattolica Italiana di Vicenza, La Piccionaia.Sabato 25 aprile la cerimonia ufficiale si terrà in piazza dei Signori alle 10.30 con orazione affidata al regista e attore Andrea Pennacchi.Ma la rassegna comincia già domani 16 aprile alle 18 al Cinema Odeon (Sala Lampertico) con la proiezione di “Sandro Pertini: il presidente Partigiano”, materiali video e interviste dedicati ad uno dei presidenti della Repubblica più amati e popolari d’Italia.L’iniziativa è a cura di Istrevi come la Cerimonia di consegna del Premio Gallo il 17 aprile alle 17 a Palazzo Trissino e la camminata di 4 chilometri “La memoria della Resistenza”, in programma sabato 18 aprile con partenze alle 8.30 e alle 15 (durata 2 ore e mezza, massimo 40 persone, iscrizioni al link https://shorturl.at/wvekL ).Domenica 19 aprile ci sarà l’escursione ad anello proposta dal Cai, sezione di Vicenza “Sui passi dei Piccoli Maestri… in città” con partenze alle 9 (posti esauriti) e alle 14.30 all’incrocio tra corso San Felice e via D’Annunzio (massimo 25 partecipanti, lunghezza 8 chilometri, iscrizioni al link https://shorturl.at/R2lGF ).Le iniziative proseguono il 20 aprile (ore 17) con l’incontro “Piero Gobetti e la democrazia”, a cura di Istrevi e Biblioteca Civica Bertoliana e il 21 aprile con la presentazione del libro “Nata democratica”di Luca Baldissara e Nadia Urbinati a Palazzo Trissino (ore17.30) a cura di Anpi.Sempre il 21 aprile alle 20.30 al Cinema Odeon (Sala Lampertico) sarà proiettato il film “Mr Nobody Against Putin” di David Borenstein, nella serata dedicata al tema “La Resistenza oggi” a cura di Istrevi.Il 23 aprile dalle 9 alle 13.30 ritorna la “Maratona letteraria” nella Loggia del Capitaniato, con letture da Fiori italiani di Luigi Meneghello da parte di studenti di quinta superiore, a cura del Comune di Vicenza e di Istrevi.Il 24 aprile alle 21 Andrea Pennacchi, oratore ufficiale della cerimonia del 25 aprile in piazza dei Signori, sarà al teatro Astra con lo spettacolo “Mio padre. Appunti sulla guerra civile”, promosso da Comune di Vicenza e La Piccionaia (Ingresso gratuito, su prenotazione https://www.piccionaia.org/evento/mio-padre-vicenza/ ).Il programma si concluderà il 6 maggio alle 20.30 con la serata dedicata al “Viaggio della memoria in bicicletta: da Vicenza a Mauthausen e Auschwitz”, in ricordo di Torquato e Franco Fraccon, al Centro Onisto a cura di Azione Cattolica Vicenza.Per informazioni e programma:https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Sentieri-della-democrazia