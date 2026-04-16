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16 Aprile 2026 - 10.47

PARCO DELLA PACE, 23 NUOVI ALBERI DAL “BOSCO TEMPORANEO” DELLA BASILICA PALLADIANA

Elisa Santucci
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Dal cuore della Basilica Palladiana al Parco della Pace: Vicenza trasforma un allestimento temporaneo in un patrimonio verde permanente. Sono state consegnate oggi al Comune 23 piante donate da ALA Assoarchitetti & Ingegneri e Fondazione Gabaldo, già protagoniste del “bosco” esposto in occasione del Premio Internazionale Dedalo Minosse. Un intervento che unisce architettura, cultura e ambiente, e che rafforza il percorso di rigenerazione urbana e sostenibilità dell’area verde più estesa della città.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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