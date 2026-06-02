Si tuffa nel Piave e non riemerge: morto un ragazzo di 19 anni

Tragedia nelle acque del Piave a Cimadolmo, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita durante un bagno nel fiume. La vittima è Kumar Mahey Verinder, giovane di origini indiane residente in paese.

L’allarme è scattato in serata, quando alcuni passanti hanno notato un corpo galleggiare nelle acque del Piave, in un’area vicina al ristorante Tino Traghetto, al confine tra Cimadolmo e Roncadelle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori del nucleo regionale e i soccorritori acquatici, che hanno recuperato il corpo ormai privo di vita.

Sulla riva sono stati trovati gli indumenti del ragazzo, alcune bevande e la bicicletta con cui aveva raggiunto il fiume. Il giovane indossava un costume da bagno, elemento che ha indirizzato fin da subito gli accertamenti verso l’ipotesi di un incidente durante una nuotata. L’autopsia ha poi confermato il decesso per annegamento.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il 19enne si sarebbe immerso in un tratto del Piave frequentato durante la stagione estiva ma noto per le sue insidie, tra fondali irregolari, correnti e improvvisi cambi di profondità. Una tragedia che riaccende l’attenzione sui rischi legati alla balneazione nel fiume.