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29 Maggio 2026 - 18.49

Estate in vasca a Trissino: il 1° giugno riapre la piscina tra sport, relax e nuove aree giochi (e una collaborazione con Castelgomberto)

Elisa Santucci
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A Trissino riparte la stagione estiva della piscina comunale: lunedì 1 giugno riapre l’impianto, pronto ad accogliere cittadini e famiglie con agevolazioni dedicate non solo ai residenti di Trissino, ma anche a quelli di Castelgomberto.

La riapertura segna anche il consolidamento della collaborazione tra le due amministrazioni, che hanno avviato una sinergia considerata strategica per valorizzare una struttura ritenuta di grande qualità e ben organizzata, puntando a offrire servizi sempre più accessibili e condivisi.

Tra le novità di quest’anno figurano il nuovo campo da beach volley e un’area giochi dedicata ai più piccoli, elementi che arricchiscono ulteriormente l’impianto e lo rendono un punto di riferimento per il tempo libero estivo.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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