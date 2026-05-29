A Vicenza il Monoraduno nazionale 2026! La città diventa capitale della monoruota elettrica

Nel weekend Vicenza si prepara ad accogliere un appuntamento ormai immancabile per gli appassionati: il raduno nazionale di monoruota elettrica, che porterà in città una cinquantina di rider provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa, che quest’anno assume una dimensione ancora più ampia, si inserisce nel programma del Monoraduno nazionale 2026, in calendario dal 29 al 31 maggio 2026 proprio a Vicenza.

Saranno tre giorni dedicati alla community della monoruota elettrica, pensati per unire passione, divertimento, scoperta del territorio e spirito di gruppo, con percorsi adatti a diversi livelli di esperienza. Un’occasione che punta a trasformare la città in un punto di riferimento per questo tipo di mobilità innovativa.

Tra i protagonisti anche il rider Andrea Sangiovanni, intervistato durante la giornata. Il monoruota è un mezzo autobilanciato a una sola ruota, dotato di motore elettrico e batteria, governato da una scheda logica con giroscopio che ne regola costantemente l’equilibrio, permettendo una guida fluida e dinamica.

Quest’anno l’evento avrà anche un significato particolare: Vicenza è infatti il luogo da cui è partita una vicenda personale già nota a molti membri della community. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare quel punto di partenza in un’occasione positiva di incontro e visibilità per la monoruota elettrica, scegliendo di guardare avanti attraverso lo sport e la condivisione.

Servizio di Elisa Santucci.