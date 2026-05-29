STREET TG
29 Maggio 2026 - 18.31

A Vicenza il Monoraduno nazionale 2026! La città diventa capitale della monoruota elettrica

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nel weekend Vicenza si prepara ad accogliere un appuntamento ormai immancabile per gli appassionati: il raduno nazionale di monoruota elettrica, che porterà in città una cinquantina di rider provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa, che quest’anno assume una dimensione ancora più ampia, si inserisce nel programma del Monoraduno nazionale 2026, in calendario dal 29 al 31 maggio 2026 proprio a Vicenza.

Saranno tre giorni dedicati alla community della monoruota elettrica, pensati per unire passione, divertimento, scoperta del territorio e spirito di gruppo, con percorsi adatti a diversi livelli di esperienza. Un’occasione che punta a trasformare la città in un punto di riferimento per questo tipo di mobilità innovativa.

Tra i protagonisti anche il rider Andrea Sangiovanni, intervistato durante la giornata. Il monoruota è un mezzo autobilanciato a una sola ruota, dotato di motore elettrico e batteria, governato da una scheda logica con giroscopio che ne regola costantemente l’equilibrio, permettendo una guida fluida e dinamica.

Quest’anno l’evento avrà anche un significato particolare: Vicenza è infatti il luogo da cui è partita una vicenda personale già nota a molti membri della community. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare quel punto di partenza in un’occasione positiva di incontro e visibilità per la monoruota elettrica, scegliendo di guardare avanti attraverso lo sport e la condivisione.

Servizio di Elisa Santucci.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

A Vicenza il Monoraduno nazionale 2026! La città diventa capitale della monoruota elettrica | TViWeb A Vicenza il Monoraduno nazionale 2026! La città diventa capitale della monoruota elettrica | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy