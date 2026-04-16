Vicenza, infortunio sul lavoro: uomo precipita e muore

In aggiornamento Visualizza articolo

Vicenza, ore 13.15 – Tragico incidente sul lavoro in un cantiere situato in Strada di Casale. Un uomo di 67 anni ha perso la vita a seguito di un infortunio le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime informazioni, la causa più probabile sarebbe una caduta dall’alto. Al momento dell’evento non erano presenti testimoni diretti, elemento che rende più complessa la ricostruzione dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della tragedia e verificare eventuali responsabilità.