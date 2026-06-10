10 Giugno 2026 - 16.46
La Polizia di Stato arresta un cittadino rumeno per violenza e minaccia alla fidanzata
Nel pomeriggio dell’8 giugno scorso, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza hanno rintracciato un 34enne cittadino rumeno, domiciliato a Vicenza, destinatario di una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere disposta dalla Corte D’Appello di Venezia.
In particolare, l’uomo in questione – già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in questo capoluogo – si era reso responsabile, nei giorni precedenti, di un episodio di violenza e minaccia nei confronti della propria fidanzata, a seguito della quale la misura cautelare veniva sostituita con quella della custodia in carcere.
Dopo essere stato compiutamente identificato, il cittadino rumeno è stato portato nella Casa Circondariale di Vicenza.