BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAVICENZA e PROVINCIA
16 Aprile 2026 - 16.42

Albettone, scontro tra auto in via Fornace: anziana ferita

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, alle ore 10.55, in Albettone, lungo via Fornace, dove si è verificato uno scontro tra due automobili.

Nell’impatto è rimasta ferita una donna anziana, soccorsa immediatamente dal personale sanitario. Le sue condizioni sono state valutate in codice giallo.

La paziente è stata trasferita al Pronto Soccorso di Noventa Vicentina per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Albettone, scontro tra auto in via Fornace: anziana ferita | TViWeb Albettone, scontro tra auto in via Fornace: anziana ferita | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy