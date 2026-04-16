Albettone, scontro tra auto in via Fornace: anziana ferita

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, alle ore 10.55, in Albettone, lungo via Fornace, dove si è verificato uno scontro tra due automobili.

Nell’impatto è rimasta ferita una donna anziana, soccorsa immediatamente dal personale sanitario. Le sue condizioni sono state valutate in codice giallo.

La paziente è stata trasferita al Pronto Soccorso di Noventa Vicentina per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.