Vicenza, al Parco Querini arriva il robot tagliaerba: meno rumore e zero emissioni

Novità green per Vicenza: da oggi al Parco Querini è entrato in funzione un robot tagliaerba di ultima generazione, donato al Comune nell’ambito del progetto “Il verde che unisce”.

Si tratta di Husqvarna CEORA®, sistema automatizzato fornito da Fercad di Altavilla Vicentina, che distribuisce in Italia i prodotti del marchio Husqvarna. L’iniziativa segna l’avvio di un nuovo modello di gestione del verde pubblico basato su tecnologie innovative, sostenibili e a basso impatto ambientale.

Il robot sarà impiegato per la manutenzione di un’area di oltre 38mila metri quadrati all’interno del parco cittadino, garantendo un taglio costante e preciso dell’erba. Rispetto ai metodi tradizionali, il sistema consente di eliminare completamente le emissioni dirette di CO2 durante l’utilizzo e ridurre in modo significativo l’inquinamento acustico, grazie a un funzionamento estremamente silenzioso.

La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco Giacomo Possamai e dell’assessore al verde pubblico Cristiano Spiller, insieme ai rappresentanti di Husqvarna, tra cui Massimo Bertolo, Flavio Santolin e Vittorio Ferraretto, che hanno illustrato sul campo le caratteristiche e il funzionamento della macchina.

Il progetto non si limita al Parco Querini: l’accordo prevede anche l’installazione di altri robot per la gestione automatizzata del verde in due rondò cittadini che saranno individuati prossimamente.

Inoltre, Vicenza entra a far parte di HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Insights), una piattaforma satellitare basata su intelligenza artificiale che analizza lo stato del verde urbano – dalla copertura arborea alla biodiversità – offrendo alle amministrazioni uno strumento avanzato per pianificare politiche ambientali più sostenibili. Il sistema è già utilizzato in città come Barcellona, Nizza, Malmö, Firenze e Padova.

Dal punto di vista pratico, il taglio robotizzato migliora anche la qualità del prato: lavorando quotidianamente e in qualsiasi condizione meteo, il robot rilascia sul terreno residui finissimi che fungono da fertilizzante naturale, limitando al tempo stesso la crescita di erbe infestanti e la produzione di polline, con benefici anche per chi soffre di allergie.

Non manca l’attenzione alla sicurezza: grazie a sensori e tecnologia a ultrasuoni, il robot è in grado di rilevare ostacoli, come oggetti o animali, evitando collisioni e proseguendo autonomamente il lavoro.

L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un passo concreto verso una gestione più efficiente e moderna degli spazi verdi cittadini, con vantaggi sia ambientali che economici nel lungo periodo.