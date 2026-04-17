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17 Aprile 2026 - 14.53

Vicentino – Operaio cade da un camion, trauma cranico

REDAZIONE
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Zanè, ore 12:30 – Incidente sul lavoro in via Monte Grappa, nella zona delle autofficine, dove un operaio è rimasto ferito a seguito di una caduta dal cassone di un camion.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio durante alcune operazioni di lavoro, precipitando a terra e riportando un trauma cranico. Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 112, che hanno prestato le prime cure e provveduto al trasporto.

Nonostante la dinamica dell’incidente abbia inizialmente destato preoccupazione, il paziente è stato classificato in codice verde e trasferito all’ospedale di Santorso per ulteriori accertamenti.

Presenti anche gli operatori dello Spisal, che avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

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