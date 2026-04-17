Dal trionfo di Varsavia al debutto a Vicenza: arriva il pianista Eric Lu

La grande musica internazionale fa tappa a Vicenza: martedì 21 aprile la Società del Quartetto di Vicenza accoglie al Teatro Comunale di Vicenza il debutto cittadino del pianista americano Eric Lu, tra i talenti più apprezzati della scena classica contemporanea.

Classe 1997, originario del Massachusetts, Lu si è imposto all’attenzione internazionale vincendo due tra i concorsi pianistici più prestigiosi al mondo: il Concorso di Leeds nel 2018 e, più recentemente, il celebre Concorso Chopin di Varsavia. Un percorso che lo ha portato a esibirsi nelle principali sale da concerto europee e americane, collaborando con orchestre di primo piano come la London Symphony Orchestra e la Royal Philharmonic.

Il recital vicentino si inserisce in una tournée di alto profilo che lo vede protagonista anche al Barbican Centre di Londra e alla Konzerthaus di Vienna. In carriera, Lu ha già calcato palcoscenici iconici come il Concertgebouw di Amsterdam, la Gewandhaus di Lipsia e l’Elbphilharmonie di Amburgo.

Il programma della serata riflette due pilastri del repertorio pianistico particolarmente cari all’interprete: Franz Schubert e Frédéric Chopin. In apertura gli Improvvisi Op. 142 di Schubert, concepiti come un ciclo unitario nonostante la pubblicazione separata. Il concerto prosegue con una selezione di brani di Chopin: dalla Ballata in Fa minore alla Polacca Op. 71 n. 2, fino al suggestivo Notturno Op. 27 n. 1.

Gran finale con la Sonata n. 3 in Si minore Op. 58, oggi considerata una delle opere più importanti del compositore, nonostante le iniziali riserve della critica.

Ad arricchire l’esperienza del pubblico, una novità tecnologica: durante l’esecuzione sarà attivo un grande schermo sopra il palco, che permetterà di seguire da vicino i dettagli della performance. Una modalità già diffusa all’estero che la Società del Quartetto intende sperimentare anche a Vicenza.

Il concerto avrà inizio alle 20:45. I biglietti sono ancora disponibili, con prezzi a partire da 10 euro, acquistabili presso la sede della Società del Quartetto, la biglietteria del teatro e online.