50 ANNI DI RADIO STAR: UNA STORIA DI MUSICA, AMICIZIA E IDENTITÀ VICENTINA

Una festa in piena regola ha celebrato i 50 anni di Radio Star, un anniversario che ha riunito molte delle voci che hanno segnato l’avvio e lo sviluppo di una grande avventura capace di lasciare un’impronta profonda nella città dal punto di vista musicale, culturale e generazionale.

Fondata nel 1976 da un gruppo di giovanissimi “con i pantaloncini corti”, Radio Star ha attraversato mezzo secolo diventando un punto di riferimento per intere generazioni. In un’epoca in cui nascevano le radio libere, l’emittente si è inserita in un contesto vivace e innovativo che a Vicenza ha coinciso con anni di grande fermento: l’arrivo di Paolo Rossi, le imprese del Real Vicenza e una città in pieno cambiamento.

Tra i momenti più ricordati, il notiziario delle 12.45, appuntamento fisso per migliaia di ascoltatori, e la storica rivalità con Radio Vicenza International, che contribuì a rendere ancora più acceso e partecipato il panorama radiofonico locale.

La radio ha rappresentato un punto di incontro tra speaker, ospiti e ascoltatori, lasciando un segno profondo che ancora oggi continua a vivere attraverso il sito www.vivaradiostar.it, dove viene riproposta la musica di quegli anni e lo spirito originario dell’emittente.

La celebrazione del cinquantesimo anniversario si è svolta nel Salone di Villa Tacchi, in un evento organizzato con il Comune di Vicenza, alla presenza del sindaco Giacomo Possamai. Durante la serata si sono alternati sul palco alcune delle voci storiche dell’emittente, in un racconto collettivo fatto di ricordi, musica e amicizia.

Tra le testimonianze, anche quella di Nicola “Nik” Ferrauto, che ha ripercorso la storia e lo spirito di una radio che, ancora oggi, continua a essere un simbolo identitario per la comunità vicentina.