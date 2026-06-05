EVENTISTREET TGVICENZA e PROVINCIA
5 Giugno 2026 - 10.21

CHIAMPO – LA FESTA DELLE CILIEGIE ENTRA NEI NEGOZI: SABATO LO SHOPPING CON… SORPRESA

P.U. - E.S.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Il sapore inconfondibile della Durona De.Co. incontra il cuore del commercio locale in un appuntamento che unisce tradizione, shopping ed esperienze uniche. In occasione della 65ª Festa delle ciliegie, in programma dal 12 al 14 giugno 2026, la Città di Chiampo, la ProLoco e Confcommercio Vicenza lanciano un’iniziativa speciale per valorizzare le attività del territorio.

Sabato 13 giugno prenderà il via il “Percorso fra le Botteghe di Chiampo”: un invito a “seguire la ciliegia” per vivere un’esperienza d’acquisto diffusa e originale. Per tutta la giornata, i negozianti del centro apriranno le porte ai visitatori con un’accoglienza speciale: per ogni acquisto effettuato nelle numerosissime attività aderenti — che spaziano dall’abbigliamento al food, fino all’oggettistica e alla cura della persona — i clienti riceveranno in omaggio un pensiero speciale dedicato. Un modo perfetto per sostenere il commercio di vicinato, gustare le eccellenze della vallata e portarsi a casa un ricordo di questa storica manifestazione. Intervista all’assessore al Commercio Giacomo Faedo

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

CHIAMPO - LA FESTA DELLE CILIEGIE ENTRA NEI NEGOZI: SABATO LO SHOPPING CON... SORPRESA | TViWeb CHIAMPO - LA FESTA DELLE CILIEGIE ENTRA NEI NEGOZI: SABATO LO SHOPPING CON... SORPRESA | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy