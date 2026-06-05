CHIAMPO – LA FESTA DELLE CILIEGIE ENTRA NEI NEGOZI: SABATO LO SHOPPING CON… SORPRESA

Il sapore inconfondibile della Durona De.Co. incontra il cuore del commercio locale in un appuntamento che unisce tradizione, shopping ed esperienze uniche. In occasione della 65ª Festa delle ciliegie, in programma dal 12 al 14 giugno 2026, la Città di Chiampo, la ProLoco e Confcommercio Vicenza lanciano un’iniziativa speciale per valorizzare le attività del territorio.

Sabato 13 giugno prenderà il via il “Percorso fra le Botteghe di Chiampo”: un invito a “seguire la ciliegia” per vivere un’esperienza d’acquisto diffusa e originale. Per tutta la giornata, i negozianti del centro apriranno le porte ai visitatori con un’accoglienza speciale: per ogni acquisto effettuato nelle numerosissime attività aderenti — che spaziano dall’abbigliamento al food, fino all’oggettistica e alla cura della persona — i clienti riceveranno in omaggio un pensiero speciale dedicato. Un modo perfetto per sostenere il commercio di vicinato, gustare le eccellenze della vallata e portarsi a casa un ricordo di questa storica manifestazione. Intervista all’assessore al Commercio Giacomo Faedo