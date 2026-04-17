Minorenni nei guai tra droga, spaccio e false generalità: blitz della Polizia Locale con il cane Ronnie

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti nei comuni del Vicentino. A fronte delle segnalazioni sempre più frequenti da parte dei cittadini e su richiesta delle amministrazioni locali, la Polizia Locale Nordest Vicentino ha intensificato i controlli sul territorio, anche grazie al supporto dell’unità cinofila e del cane antidroga Ronnie.

Lugo di Vicenza: hashish nel marsupio e materiale per lo spaccio in casa

A Lugo di Vicenza, durante controlli serali nel centro cittadino, gli agenti in abiti civili hanno fermato due giovani in un’area appartata di un parcheggio. Fondamentale è stato l’intervento del cane Ronnie, che ha segnalato con decisione un marsupio nascosto sotto la giacca di uno dei ragazzi.

Su richiesta degli operatori, il giovane – minorenne – ha consegnato un involucro contenente circa 30 grammi di hashish. Le verifiche sono poi proseguite nell’abitazione del ragazzo, dove sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino elettronico, un coltello utilizzato per il taglio della sostanza e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Il minore è stato denunciato in stato di libertà al Tribunale per i Minorenni di Venezia, mentre tutta la sostanza e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati.

Thiene: droga al parco, due segnalazioni per uso personale

A Thiene, i controlli si sono concentrati nell’area del Parco Aldo Moro, nei pressi della stazione ferroviaria, zona particolarmente frequentata. Anche in questo caso il cane Ronnie ha segnalato due persone presenti nell’area verde.

I soggetti sono stati accompagnati al comando di via Rasa e sottoposti a perquisizione personale. Durante gli accertamenti sono stati trovati in possesso di alcuni involucri contenenti cocaina e hashish. Per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Zanè: scambio di droga tra minorenni, uno denunciato anche per false generalità

A Zanè, infine, gli agenti sono intervenuti nell’area verde di viale dello Sport, dove quattro minorenni sono stati sorpresi in flagranza durante uno scambio di droga. L’operazione, condotta in abiti civili con il supporto dell’unità cinofila, ha permesso di monitorare i movimenti del gruppo fino all’intervento.

Il cane Ronnie ha segnalato due dei ragazzi: uno è stato trovato in possesso di hashish, un bilancino di precisione e denaro ritenuto legato allo spaccio; l’altro nascondeva la sostanza appena acquistata all’interno dell’intimo.

I giovani sono stati accompagnati al comando e affidati ai genitori. Per uno è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore, mentre l’altro è stato denunciato alla Procura dei Minorenni di Venezia non solo per spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche per aver fornito false generalità agli agenti durante l’identificazione.

Controlli rafforzati sul territorio

L’attività della Polizia Locale Nordest Vicentino prosegue in modo costante e mirato, con un nucleo specializzato e il supporto determinante del cane antidroga Ronnie. Un lavoro intensificato per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani, e rispondere concretamente alle preoccupazioni dei cittadini.