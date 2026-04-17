Noventa-Lozzo. Vende terreni per centinaia di migliaia di euro ma non era in grado di capire: scatta il sequestro e quattro denunce

Operazione della Guardia di Finanza in provincia di Vicenza, dove i finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un sequestro preventivo di terreni agricoli per oltre 2 ettari, dal valore stimato di circa 470.000 euro, sottratti – secondo le indagini – a una persona in condizioni di fragilità. Quattro le persone denunciate.

Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, arriva al termine di un’articolata attività investigativa nei confronti di due imprenditori agricoli, un mediatore immobiliare e un notaio. I quattro sono ritenuti, in concorso, responsabili del reato di circonvenzione d’incapace aggravata. Il sequestro mira a impedire ulteriori dispersioni dei beni, evitando così un aggravamento del danno per la vittima.

Al centro delle indagini, condotte dai militari della Tenenza di Noventa Vicentina sotto il coordinamento della Procura della Repubblica berica, la vendita – avvenuta nel 2024 – di terreni agricoli situati nel comune di Lozzo Atestino. A cedere i terreni era stato un uomo ultra sessantenne residente in provincia di Padova, con la mediazione di un agente immobiliare locale e a favore di due imprenditori agricoli.

Un’operazione che, solo in apparenza regolare, nascondeva in realtà una situazione ben diversa. Al momento della firma degli atti, avvenuta presso uno studio notarile in provincia di Vicenza, il venditore risultava infatti affetto da una grave patologia psichiatrica già certificata da documentazione sanitaria. Una condizione che lo rendeva incapace di tutelare i propri interessi e di comprendere pienamente le conseguenze dell’atto di vendita.

Il peggioramento del quadro clinico aveva portato successivamente al ricovero dell’uomo in una struttura specializzata e alla nomina, da parte del Tribunale di Rovigo, di un amministratore di sostegno. È stato proprio quest’ultimo a far emergere la vicenda, segnalando i fatti all’Autorità Giudiziaria attraverso una denuncia-querela.

Le indagini successive hanno consentito di delineare le responsabilità dei soggetti coinvolti grazie alla raccolta di testimonianze e all’acquisizione della documentazione medica. Determinante anche una perizia tecnica disposta dalla Procura, che ha quantificato in circa 180.000 euro il danno economico subito dalla vittima, dovuto al minor corrispettivo percepito nella compravendita.

L’inchiesta prosegue per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.