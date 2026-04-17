La nonnina social del Veneto viene derubata. Lo sfogo del nipote Mattia: “Questa gente deve pagare” (video)

È una storia che sta indignando migliaia di persone, soprattutto sui social, quella che vede protagonista una delle nonne più amate dai social. Molti la conoscono già: è nonna Anna, diventata un piccolo fenomeno grazie ai video pubblicati dal nipote Mattia Marcato, tra scherzi, battute e siparietti in dialetto che negli anni hanno conquistato il pubblico.

Questa mattina, però, il sorriso ha lasciato spazio alla paura. L’anziana è stata vittima di un furto vergognoso all’esterno del supermercato Prix di Villanova di Camposampiero.

Secondo quanto raccontato, due individui si sarebbero avvicinati alla donna: uno di loro avrebbe chiesto indicazioni per una farmacia, mentre l’altro, approfittando della distrazione, le ha sottratto la borsa contenente telefono e portafoglio. Una dinamica purtroppo nota, messa in atto con rapidità e freddezza. Stando alla testimonianza, i responsabili sarebbero nomadi.

Al momento del fatto, nonna Anna si trovava da sola. Subito dopo l’accaduto, il nipote ha condiviso sui social un video che mostra tutta la drammaticità del momento: l’anziana visibilmente scossa, con le lacrime agli occhi, e la rabbia di Mattia, incredulo per quanto successo.

Un’immagine che ha colpito ancora di più considerando il contesto: da anni i due sono diventati virali proprio per i loro video leggeri e divertenti, fatti di scherzi affettuosi e battute in dialetto, dove nonna Anna risponde spesso al nipote con ironia, mandandolo anche “in mona” tra le risate degli utenti. Un rapporto autentico, fatto di grande affetto, che oggi si è trovato improvvisamente a fare i conti con un episodio amaro.

Nel video pubblicato su TikTok, Mattia non nasconde la propria indignazione, usando parole dure contro i responsabili e sfogando la propria frustrazione. Lo abbiamo contattato e non nasconde la rabbia verso un sistema che, a suo dire, non sempre garantisce pene adeguate per questo tipo di reati. “Queste persone vanno punite – dice – e duramente”. Arriva anche un avvertimento: “Attenti alle telecamere”, con la promessa che, se possibile, verranno diffuse le immagini utili a identificare i responsabili.

L’episodio ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando solidarietà e vicinanza nei confronti della “nonnina social”, simbolo di semplicità e genuinità, oggi purtroppo vittima di un gesto vigliacco.