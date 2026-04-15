POLITICA
15 Aprile 2026 - 17.14

Upi Veneto: Andrea Nardin eletto vicepresidente

REDAZIONE
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La Provincia di Vicenza rafforza il proprio ruolo nel coordinamento regionale. Nel corso del direttivo dell’Unione Province del Veneto (UPI Veneto) svoltosi oggi nella sede della Provincia di Padova, il presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, è stato eletto all’unanimità vicepresidente di UPI Veneto.

L’elezione di Nardin avviene contestualmente alla nomina di Flavio Pasini (presidente della Provincia di Verona) come nuovo presidente dell’Associazione regionale. Il nuovo assetto di vertice guiderà le Province venete verso l’Assemblea nazionale in programma a Roma il prossimo 13 maggio.

Difesa del suolo e competenze: il confronto con la Regione

A precedere la nomina, i lavori del direttivo sono stati aperti da un incontro tecnico con l’assessore all’Ambiente della Regione Veneto Elisa Venturini. Al centro del dibattito, temi di stretta attualità per il territorio vicentino e veneto: la difesa del suolo e la ridefinizione delle competenze provinciali.

In questa sede, UPI Veneto ha proposto l’istituzione di tavoli di confronto periodici tra Regione, Province e Città Metropolitana, estesi agli organi competenti per la tutela ambientale e la qualità dell’aria. L’obiettivo è creare una struttura stabile di coordinamento per rispondere con efficacia alle emergenze ambientali e alle diverse casistiche territoriali.

Le dichiarazioni di Andrea Nardin

Desidero ringraziare i colleghi per la fiducia accordata e confermare la mia piena disponibilità a collaborare in modo costruttivo,” ha dichiarato il neo vicepresidente Andrea Nardin. “UPI Veneto rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il coordinamento tra enti e per la rappresentanza delle istanze dei territori: insieme al Presidente Pasini, lavoreremo per affrontare con efficacia le priorità amministrative e sostenere lo sviluppo equilibrato delle nostre comunità”.

Il neo presidente Flavio Pasini ha inoltre auspicato una prossima e urgente revisione della legge 56/2014, per garantire un maggior riconoscimento al ruolo di coordinamento intermedio svolto dalle Province.

I presenti al direttivo

All’incontro di oggi hanno partecipato, oltre a Nardin e Pasini, i vertici delle amministrazioni provinciali del Veneto: Daniele Canella (vicepresidente Padova), Marco Staunovo Polacco (presidente Belluno), Marco Donadel (presidente Treviso), Enrico Ferrarese (presidente Rovigo), Michele Fratino (segretario generale Città Metropolitana di Venezia) e il direttore di UPI Veneto Carlo Rapicavoli.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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