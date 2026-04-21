Il Veneto è la sesta regione italiana per passione alla lettura: lo dice il Book Lover Index 2026

Per la Giornata Mondiale del Libro, il Book Lover Index 2026 di Casinos.com assegna al Veneto il sesto posto in Italia: punteggio di 81,8 su 100, sesta anche per quota di lettori ISTAT.

Il Veneto è la sesta regione italiana per passione alla lettura. È quanto emerge dal Book Lover Index (BLI) 2026, l’indice elaborato da Casinos.com in occasione della Giornata Mondiale del Libro del 23 aprile, che misura la passione per la lettura nelle 20 regioni italiane combinando dati ISTAT e tre indicatori Google basati sul volume di ricerche online: “libri da leggere”, “libreria online” e “audiolibri”.

Con il 46,2% dei residenti che ha letto almeno un libro nel tempo libero nell’ultimo anno, il Veneto è sesto in Italia per quota di lettori secondo l’ISTAT. Nel BLI mantiene la stessa posizione con un punteggio di 81,8 su 100: una coerenza che racconta una regione solida e costante su tutti i fronti.

Le regioni che leggono di più in Italia – Book Lover Index (BLI) 2026

Forte su libri e audiolibri, nella media sull’online

I dati Google Trends confermano il profilo equilibrato del Veneto. Per “libri da leggere” ottiene 93/100, quinto posto nazionale. Per “audiolibri” raggiunge 88/100, quinto posto a pari merito con il Friuli-Venezia Giulia.

La query “libreria online” si ferma a 78/100, undicesimo posto: un valore nella media, che non penalizza né esalta.

Il profilo del lettore veneto

Il Veneto esprime un profilo di lettore maturo e costante: legge molto, cerca nuovi titoli con regolarità e si è avvicinato con entusiasmo agli audiolibri. Una passione per i libri che non dipende da un unico indicatore ma si distribuisce in modo uniforme tra lettura tradizionale e formati digitali.

Una regione che non stupisce con numeri estremi, ma che nei dati complessivi si colloca stabilmente nella prima metà della classifica italiana, lontana dai divari che caratterizzano il Sud.

Metodologia

Il Book Lover Index (BLI) 2026 è un indice composito elaborato da Casinos.com Italia su dati pubblici. Combina la percentuale regionale di lettori rilevata dall’ISTAT nell’indagine “Aspetti della vita quotidiana” (peso 50%), normalizzata su scala 0-100 rispetto al range min-max nazionale, con tre indicatori Google Trends riferiti agli ultimi cinque anni per sottoregione Italia: “libri da leggere” (peso 20%), “libreria online” (peso 15%) e “audiolibri” (peso 15%). Il punteggio finale è espresso su scala 0-100.