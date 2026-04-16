Harry e Meghan in Australia tra lusso e polemiche: “Usano il Paese come un bancomat?”

Viaggio sotto i riflettori – e tra le critiche – per Prince Harry e Meghan Markle, arrivati in Australia martedì 14 aprile per la loro prima visita ufficiale dopo la rottura con la famiglia reale britannica.

La coppia, che oggi vive in California con i figli Archie e Lilibet (che non li accompagnano nel viaggio), è finita al centro delle polemiche per una serie di eventi esclusivi e dai costi elevati. Il figlio minore di Carlo III è intervenuto giovedì 16 aprile a un summit sulla salute mentale a Melbourne, dove i biglietti hanno raggiunto i 997 dollari australiani, circa 600 euro.

Nel frattempo, Meghan è protagonista a Sydney di un ritiro esclusivo di tre giorni all’InterContinental Coogee Beach Hotel: yoga, terapia del suono, cene e perfino serate in discoteca, per un costo di 2.699 dollari australiani (circa 1.625 euro a persona). Per chi può permetterselo, è prevista anche un’esperienza VIP con foto di gruppo insieme alla duchessa e altri benefit.

Secondo l’emittente pubblica australiana ABC, il tour prevede anche una tappa a Canberra. Si tratta del primo viaggio nel Paese dal 2018, quando i due erano ancora membri attivi della royal family e furono accolti da folle entusiaste durante una tournée che toccò anche Nuova Zelanda e Pacifico.

Oggi, però, il clima è decisamente diverso. Non è chiaro quanto Harry e Meghan vengano pagati per queste apparizioni, ma le critiche non mancano. Alcuni esponenti politici locali hanno accusato la coppia di utilizzare l’Australia “come un bancomat”.

Tra le voci più dure quella di Jess Wilson, leader dell’opposizione nello stato di Victoria, che ha contestato l’uso di fondi pubblici per garantire la sicurezza dei due. Sulla stessa linea anche il deputato David Limbrick: “Se qualcuno vuole spendere migliaia di dollari per ex membri della famiglia reale, è una scelta personale. Ma i contribuenti non dovrebbero pagare per la sicurezza di milionari”.

Dopo l’addio ufficiale agli impegni reali nel 2020, Harry e Meghan hanno intrapreso una nuova vita lontano da Londra, costruendo una carriera tra media, eventi e iniziative private. Ma ogni loro apparizione continua a dividere l’opinione pubblica, tra fascino mediatico e accuse di eccessivo business.