Australia: una città con due abitanti, un pub e un ufficio postale: ecco quanto costa comprarla

Nel cuore dell’entroterra del Queensland, a oltre 800 chilometri da Brisbane, esiste una cittadina con appena due abitanti, un pub e un ufficio postale. Ora quel luogo, Cooladdi, è ufficialmente in vendita e potrebbe cambiare completamente volto con l’arrivo di nuovi proprietari.

Per circa 400.000 dollari è possibile acquistare la Foxtrap Roadhouse, una casa con quattro camere da letto e, di fatto, l’intero centro abitato. Una cifra decisamente inferiore rispetto ai prezzi immobiliari delle grandi città australiane, dove anche un piccolo appartamento può superare i 900.000 dollari.

Cooladdi è considerata una delle località più piccole dell’Australia e mantiene un proprio codice postale, 4479, grazie alla presenza dell’ufficio postale ospitato all’interno della stazione di servizio. Il nome deriva da una parola indigena che significa “anatra nera”.

Le attuali proprietarie, Carol Yarrow e Jo Cornel, avevano rilevato la struttura nel 2023 con l’obiettivo di rilanciare questa remota area di sosta. Con l’avvicinarsi della pensione per una e la volontà dell’altra di tornare a vivere vicino alla famiglia a Brisbane, è arrivato il momento di passare il testimone.

Chi acquisterà Cooladdi dovrà però indossare più di un ruolo: gestire il pub, occuparsi della ristorazione, seguire l’ufficio postale e svolgere anche le funzioni di negoziante. Una vita fatta di lavoro intenso ma anche di relazioni con una comunità sparsa nel raggio di decine di chilometri, che ruota attorno a questo punto di riferimento.

Un tempo la cittadina era molto più viva: nei suoi anni migliori arrivò a contare circa 270 abitanti, grazie soprattutto alla presenza della ferrovia e all’attività legata all’allevamento ovino. Con il declino del settore e la chiusura della linea ferroviaria, la popolazione è progressivamente diminuita fino quasi a scomparire. La scuola ha chiuso nel 1974, segnando l’inizio del lento spopolamento.

Oggi Cooladdi resta un luogo carico di storia e memoria, frequentato anche da chi vi è cresciuto e torna per rivedere i luoghi dell’infanzia. La vendita potrebbe rappresentare un nuovo inizio: basterebbe una famiglia o un piccolo gruppo di persone per cambiare immediatamente la demografia del paese.

Per chi cerca uno stile di vita lontano dal ritmo delle città, questa minuscola comunità offre un’alternativa radicale, fatta di silenzi, grandi spazi e relazioni essenziali. Il futuro di Cooladdi dipenderà ora da chi deciderà di raccogliere questa sfida.