Cancella l’email pensando sia una truffa… ma aveva appena vinto 50 milioni

Stava guardando una partita di football australiano in tranquillità con il figlio quando il telefono ha vibrato: un’email annunciava una vincita da capogiro, 50 milioni di dollari australiani, circa 30 milioni di euro. Ma lui, convinto si trattasse dell’ennesima truffa online, ha fatto ciò che fanno in molti: ha cancellato tutto senza nemmeno aprire il messaggio.

È successo il 12 marzo a un uomo australiano, rimasto anonimo, che aveva in realtà centrato il jackpot del Powerball indovinando tutti i numeri vincenti: 5, 6, 18, 9, 14, 4, 13 e il Powerball 14. Unico vincitore della combinazione esatta, si è ritrovato milionari… senza saperlo.

Solo qualche giorno dopo, una seconda email ricevuta da The Lott, la società che gestisce la lotteria, lo ha spinto a verificare. «La prima non l’ho nemmeno aperta, pensavo fosse spam. Alla seconda ho deciso di controllare sull’app», ha raccontato incredulo.

La scoperta è stata scioccante: «Incredibile! 50 milioni di dollari! È pazzesco! Sono sotto shock!», ha dichiarato. L’uomo, giocatore occasionale che di solito tenta la fortuna solo in occasioni speciali, aveva acquistato un biglietto da pochi dollari scegliendo una combinazione insolita.

Originario di Wyndham Vale, vicino a Melbourne, ora sogna una nuova vita: comprare una casa per sé e per i suoi figli, mettendo fine agli anni di affitto. «Nessuno dovrà più pagare un mutuo», ha detto con entusiasmo.

Non solo: il neo milionario ha già annunciato l’intenzione di aiutare anche gli altri, mantenendo una promessa fatta in passato. «È come se avessi espresso un desiderio all’universo», ha raccontato. Una fortuna incredibile, arrivata… e inizialmente cancellata con un clic.